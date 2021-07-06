Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста из-за включения в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии. Об этом в своём Telegram-канале написал глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, резолюция была принята с нарушением регламента, потому что для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Любое заявление, которое было принято с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем не будет обсуждаться.

Толстой отметил, что подобный инцидент уже случался. В прошлый раз грубое нарушение регламента допустил бывший глава Ассамблеи, представитель Грузии Георгий Церетели.

В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом, — подчеркнул Толстой.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила протест из-за принятия Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит русских к их числу.