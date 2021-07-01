Делегация РФ заявила протест в ПАСЕ из-за закона о коренных народах Украины

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила протест из-за принятия Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит русских к их числу. Об этом написал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своём Telegram-канале.

По его словам, протест также поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Толстой выразил уверенность, что число недовольных действиями Киева увеличится.

Люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация, — подчеркнул Толстой.

Ранее депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон о коренных народах Украины. В тексте документа подчёркивается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры. При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русских в этом перечне нет.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал этот украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо. Русские испокон веков жили на территории Украины. Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, по-другому трудно объяснить проект закона, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.