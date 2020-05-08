Рогозин заподозрил слабоумие у властей США из-за твита о войне

https://static.news.ru/photo/c92eff0a-9220-11ea-a9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал публикацию американского Белого дома в Twitter, в которой сказано, что США и Великобритания 8 мая 1945 года победили нацизм.

В Белом доме решили, что Капитан Америка, Человек-Паук и Супермен водрузили знамя над Рейхстагом, — саркастически заметил Рогозин в своём микроблоге.

Глава Роскосмоса также иронично сослался на учёных, которые установили, что «одним из симптомов американского варианта коронавируса является слабоумие», намекая, что подобный диагноз можно поставить официальному Вашингтону.

Ранее Рогозин сравнил планы США по созданию международной организации для освоения Луны со вторжением в Ирак, передавал NEWS.ru.