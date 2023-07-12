ВС России начали охоту за ракетой SCALP: новости СВО на утро 12 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: mbda-systems.com

Крылатая ракета SCALP

Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин заявил, что военно-технические советники данной группы, а также добровольцы отрядов БАРС постараются «затрофеить» французскую крылатую ракету SCALP, чтобы передать ее специалистам российского оборонно-промышленного комплекса. Аналогичная британская ракета Storm Shadow ранее уже была передана в ОПК, рассказал он. Если ракета удачно приземлится в зоне ответственности ВС РФ, ее вытащат, чего бы это ни стоило, пообещал Рогозин.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) падает моральный дух из-за ранений и смертей солдат, сообщил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии. Журналист привел слова бойца, заявившего, что обучение за границей отличается от реального боя. Сержант, назвавшийся Игорем, объяснил, что «новобранцы» становятся деморализованными, когда видят, как их сослуживцы получают ранения или умирают.

Наводнение, вызванное разрушением Каховской ГЭС, принесло в город Алешки на левобережной части Херсонской области много мин с минных полей на подконтрольном украинским военным правом берегу. Об этом рассказал российский сапер танкового полка с позывным Цент, отметивший, что все придется обезвреживать.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Великобритания создаст медицинский центр для реабилитации украинских военных. Проект будет осуществляться в рамках НАТО. Также Лондон в рамках нового транша помощи Киеву выделит 50 млн фунтов стерлингов ($64,1 млн), которые предполагается направить на ремонт военной техники ВСУ.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон совершает большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы Киеву. США в этой ситуации поступают как бесстыдные лицемеры, отметил он. Полковник поставил под сомнение эффективность таких снарядов, поскольку, как он считает, они приносят больше вреда, чем пользы и способны нанести вред гражданскому населению. Макгрегор также усомнился в том, что украинцы получат от них «хоть какую-то пользу».

Иностранный наемник Рис Бирн, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, назвал украинское контрнаступление ужасом и хаосом. По его словам, подразделения ВСУ действуют без прикрытия. Он добавил, что у подразделения из 40 человек, включавшего украинцев, американцев и британцев, не было прикрытия с воздуха. При этом главным ужасом он назвал трупы солдат, которые на нулевой линии находятся повсюду.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи нанести Москве стратегическое поражение руками Киева. Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков изменения этой позиции. Он также указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предсказуемостью высшего уровня решения, принятые лидерами стран НАТО на саммите в Вильнюсе. По его мнению, Третья мировая война становится все ближе. При этом России следует продолжать специальную военную операцию на Украине и не отходить от первоначально заявленных целей, отметил политик.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение главы американского государства Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к затягиванию страны в третью мировую войну. Он также указал на то, что неразорвавшиеся снаряды будут убивать и калечить самих же украинцев на протяжении десятилетий.

Украина не станет членом НАТО до окончания боевых действий, в ином случае это может означать начало войны США с Россией, сообщил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что при администрации президента Джо Байдена ничего подобного не произойдет.

Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами, передают оперативные службы. Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Премьер Великобритании Риши Сунак отказал президенту США Джо Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине, сообщает Politico со ссылкой на представителя главы британского правительства. По его словам, Лондон будет соблюдать обязательства по запрету производства или использования таких вооружений.

Сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий для страны является диалог с Москвой.

Правительство ФРГ не намерено поставлять Украине крылатые ракеты, сообщил министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, Германия остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.

Украинская бронегруппа предприняла попытку атаки на первый Донецкий армейский корпус, однако БМП ВСУ застряла на пути наступления. Подобная оплошность механика-водителя стоила жизни целому отряду. Сразу после инцидента украинские военнослужащие попытались спасти товарищей. Эвакуация также обернулась провалом из-за несогласованности действий бойцов и паники.

В случае поставки США кассетных бомб ВСУ российские войска будут использовать аналогичные средства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, этот шаг Вашингтона будет способствовать затягиванию конфликта. При этом Шойгу подчеркнул, что российские силы воздерживались от применения кассетных боеприпасов в ходе проведения военной спецоперации на Украине, хотя у России имеются запасы данного вида боеприпасов «на все случаи жизни».

Фото: МО РФ

Также Сергей Шойгу сообщил, что количество закупаемого оружия и техники увеличилось в 2023 году более чем в пять раз. По его словам, с марта 2022 года этот показатель вырос в 1,8 раза. Министр добавил, что поставки беспилотников типа «Орлан» выросли в 53 раза. Глава Минобороны подчеркнул, что дроны ведут круглосуточную работу, которая оценивается как очень эффективная.

Сергей Шойгу рассказал и о переходе российский войск в контрнаступление на Краснолиманском направлении в ДНР. Глава военного ведомства уточнил, что Вооруженные силы РФ в рамках контратаки продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения.

Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли ракетами Storm Shadow Бердянск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, большую часть снарядов сбили российские системы противовоздушной обороны.

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