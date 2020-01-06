https://static.news.ru/photo/522360f4-3145-11ea-8d85-fa163e074e61_660.jpg Ицхак Йосеф Фото: imago stock&people/Global Look Press

Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф назвал иммигрантов из стран бывшего СССР коммунистами и язычниками, ненавидящими религию.

Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, враждебные религии, ненавистники религии. Они вовсе не евреи, язычники, — цитирует The Times of Israel Йосефа.

На раввинском собрании в Иерусалиме Йосеф гневно высказался о всех, кто воспользовался законом о возвращении. Благодаря этому закону, по его словам, в еврейское государство приехали «сотни тысяч или десятки тысяч гоев».

Как писал NEWS.ru, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода поучаствует в международном турнире по триатлону Ironman («Железный человек»). Борода отметил, что спорт является одним из важнейших стимулов для развития физических и духовных ценностей. Глава ФЕОР также выразил уверенность в том, что спорт способен объединить людей всех национальностей независимо от религиозных взглядов.