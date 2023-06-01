Раскрыты риски прекращения транзита российского газа через Украину Энергоэксперт Демидов: Восточная Европа пострадает от прекращения транзита газа через Украину

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В случае прекращения транзита российского газа через Украину, что может произойти в 2024 году, если Киев откажется продлевать договор, пострадают страны Восточной Европы, заявил эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он подчеркнул, что в некоторые страны газ доставляется только через этот газопровод.

Стоит обратить внимание, что из-за действий Украины транзит газа прекратится именно в страны Восточной Европы, в которые голубое топливо поступает только через эту ГТС. Речь идет о Словакии и Венгрии, — рассказал эксперт.

По словам Демидова, потери также понесут Россия и сама Украина. Киев потеряет дополнительный доход, который получал за транзит газа, а Москве придется сократить поставки в страны Запада. При этом в Европе пострадают те страны, которые не поддерживают антироссийскую политику Евросоюза, отметил эксперт. Демидов также предположил, что в будущем Украина может в одностороннем порядке отказаться от перекачки российской нефти через «Дружбу», оставив Венгрию и Словакию без сырья.

Если Украина не захочет продлевать транзит, то Россия сможет использовать для отправки топлива в Европу две другие трубы — «Голубой поток», по которому оно поставляется для нужд Турции, а также «Турецкий поток» — для ЕС, — рассуждает эксперт.

Демидов заключил, что новый договор может быть заключен, если к зиме Европа не найдет новых поставщиков газа. Но тогда условия транзита для России ухудшатся, в связи с чем переговоры о сотрудничестве могут начаться осенью.

Немецкое издание Der Spiegel ранее опубликовало расследование, которое указывает на причастность украинских яхт к диверсии на «Северных потоках». По данным расследователей, метаданные электронного письма, с которого бронировалась яхта, причастная к подрыву на газопроводах, ведут к украинскому пользователю.