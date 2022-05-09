Раскрыт план НАТО по «военному окружению» России и Китая Multipolarista: НАТО окружает Россию и КНР, используя военные соглашения со странами Азии

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НАТО планирует окружить Россию и Китай с помощью новых военных контрактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Москва и Пекин стали новыми целями Альянса после Югославии, Ливии и Афганистана, заявил журналист Бенджамин Нортон в статье, опубликованной Multipolarista.

Автор издания отметил, что Североатлантический альянс «наводнил» Украину оружием и обучил её боевиков и в это же время начал экспансию в азиатский регион.

Об этом говорит состав участников апрельской встречи министров иностранных дел государств — членов НАТО, считает Нортон. Он подчеркнул, что кроме не входящих в Альянс стран из Европы — Грузии, Финляндии и Швеции — в Брюсселе появились чиновники из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами, — уверен автор публикации.

Нортон указал на то, что НАТО, нарушив свои обещания, расширялся до границ России и теперь вознамерился и Пекин окружить со всех сторон.

Ранее стало известно, что журналист Рональд Баразон в колонке для Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил: нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия заблуждаются, надеясь, что членство в НАТО повысит их безопасность. Их энтузиазм в отношении Альянса выглядит абсурдным, считает он. Баразон назвал иллюзорными надежды Вены, Стокгольма и Хельсинки на то, что Альянс станет за них воевать.