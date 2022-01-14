Рабы не мы: голландского монарха вынуждают отречься от наследия прошлого

Нидерландская монархия стала очередной жертвой сторонников пересмотра истории, или cancel culture, которые требуют от современных политиков покаяния за грехи, реальные и мнимые, допущенные столетия назад. На этот раз объектом внимания «отменщиков» стал конный экипаж, принадлежащий Оранжевому дому и ныне царствующему королю Виллему-Александру. От него потребовали перестать использовать золотую карету в связи с тем, что сторонникам восстановления исторической справедливости она напоминает о временах, когда голландские колонизаторы эксплуатировали туземное население.

Такое внимание к символическому транспортному средству, De Gouden Koets, которое монарх использует один раз в году для приезда на церемонию открытия Генеральных штатов (парламента), вызвано тем, что на дверце кареты выгравированы картинки, которые «отменщики» воспринимают как унизительные с точки зрения туземцев в бывших голландских заморских владениях.

Вплоть до Второй мировой войны крошечное европейское государство владело многократно превышающими метрополию по площади и численности населения территориями в Азии и Латинской Америке. Крупнейшими из них были Голландская Восточная Индия (ныне Индонезия), Гвиана (Суринам), Оранжевая Республика (ныне часть ЮАР). В пору её расцвета над Голландской империей, как и над Британской, никогда не заходило солнце.

Несмотря на то что Виллем-Александр по факту отказался от прав собственности на золотой экипаж ещё в 2015 году, когда De Gouden Koets была перевезена в Национальный музей в Амстердаме, борцы с рабством и расизмом полагают, что монарх должен отречься от владения каретой и формально.

Король Нидерландов Виллем-Александр Robin Utrecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Изображение, которое так возмущает «отменщиков», представляет собой надпись «Подарки от колоний» и фигуры людей с африканскими и азиатскими характеристиками, стоящими на коленях. Туземцы протягивают восседающей на троне белой женщине дары природы из своих мест — плоды какао, сахарные головы и т. д. Белая женщина на гравюре и символизирует нидерландскую монархию в лице прабабушки нынешнего монарха Вильгельмины.

Другая гравюра, размещённая на карете, изображает белого мужчину, протягивающего книгу туземному мальчику. По замыслу художника, обе гравюры вместе обозначают, что забирая из колоний их природные ресурсы, метрополия взамен даровала туземцам «блага цивилизации» и знания.

Изображения на карете датируются 1896 годом.

В пятницу король Виллем-Александр записал видеообращение, в котором покорно согласился с критиками. Монарх заявил, что согласен с тем, что изображения на «его» карете могут выглядеть унизительными для потомков жителей колоний. Он призвал своих подданных признать, что нация должна дружно покаяться за своё колониальное прошлое.

Тем не менее глава Оранжевой монархии нашёл в себе смелость перечить крайним проявлениям переписчиков истории.

Нет никакого смысла в том, чтобы осуждать и переквалифицировать события прошлого через объектив нашего времени, — заявил король.

По мнению Виллема-Александра, пока в его стране живут люди, которые ощущают ту или иную форму дискриминации в их повседневной жизни, прошлое будет протягивать руки в современность.

Albert Nieboer/dpa/Global Look Press

Несмотря на то что рабство в голландских колониях было отменено в XIX веке и на данные монархом в веке XXI «признательные показания», лидеры местных антирасистских организаций считают, что сделанные королём робкие оговорки девальвируют его заявление.

Это заблуждение — полагать, что прошлое нельзя воспринимать с современной точки зрения. В историческом контексте рабство должно считаться преступлением против человечности, — прокомментировал видеообращение монарха основатель группы «Чёрные архивы» Митчелл Эсайас.

Ещё до того, как формальный глава Королевства Нидерландов записал своё покаянное видеообращение, мэр Амстердама Фемке Халсема публично повинилась за роль, которую жители её города когда-то играли в трансатлантической торговле, составной частью которой были невольничьи рынки.

Пришло время вписать в историю нашего города огромную несправедливость, которую представляло собой колониальное рабство, — заявила она в июле 2021 года.

Тогда же городская мэрия призвала национальное правительство последовать примеру Амстердама и принести извинения жителям колоний на государственном уровне.

При этом Халсема подчеркнула, что хотя рабство является неопровержимым историческим фактом, ни один житель сегодняшнего Амстердама не несёт ни малейшей ответственности за события далёкого прошлого.

Фемке Халсема Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Работорговля в голландских колониях процветала с XVI по XIX век и официально была отменена только 1 июля 1863 года (на два года позднее отмены крепостного права в России). Этот день является государственным праздником Keti Koti («Разорванные цепи») в Нидерландах.

На сегодня единственным защитником отечественной истории от попыток её отредактировать в Нидерландах на высоком уровне остаётся премьер-министр Марк Рутте, одновременно лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. Глава правительства отверг предложение амстердамской мэрии и остаётся непреклонным в том, что прошлое, каким бы стыдным оно ни казалось с точки зрения морали XXI века, нельзя переписывать в угоду леволиберальным «отменщикам», в том числе сторонникам движения Black Lives Matter.

Как и позднее король, его первый министр настаивает на том, что переписывание истории не объединяет общество, а наоборот, раскалывает его ещё сильнее, не давая зажить эмоциональным ранам. Однако у отменщиков — не только голландских, но и у их американских и канадских единомышленников — есть помимо моральных и сугубо материальные мотивы идти до конца. Ведь следующим шагом после того, как борцы с рабством вырывают у властей признание в исторических грехах, всегда и всюду следуют требования выплаты финансовых компенсаций праправнукам угнетённых предков.

Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Ранее суд в Гааге решил, что власти страны должны выплатить детям погибших борцов за независимость Индонезии компенсации по €5 тысяч. Для правительства Нидерландов это казалось очень удобным выходом — откупиться от «вымогателей» и тем самым закрыть тему, не втягиваясь в бесконечные споры об исторической вине. Однако сами борцы против рабства считают, что точку ставить рано.

Положение нидерландского монарха сложно назвать завидным, поэтому ему приходится лавировать между сторонниками противоположных взглядов, чтобы и самому не вносить раскол в общество, и не потерять последние оставшиеся привилегии, рассказал NEWS.ru историк и политолог Алексей Куприянов.

Кто-то искренне стремится поменять колониальный нарратив, который существует в европейском обществе сегодня, а кто-то цинично осёдлывает горячую тему, чтобы «подоить» правительства своих стран. Европейские же монархи остро чувствуют, что являются анахронизмом и спорить с «отменщиками» им нужно в самую последнюю очередь. Алексей Куприянов эксперт отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН эксперт отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН

Конкретно в Нидерландах не первый год существует республиканское общество, причём состоящее не из маргиналов, а из представителей интеллектуальной и политической элиты, напоминает политолог. Значительная часть этих людей одновременно симпатизирует тем или иным проявлениям cancel culture, а поскольку и монархия как институт воспринимается ими как ещё один объект для «отмены», то для короля проще соглашаться с её активистами, чем «качать права».

В нынешнем году голландский монарх впервые за всю историю отправится на открытие парламента не в золотой карете, отягощённой грехами своих предшественников на троне, а как простой гражданин — на автомобиле. Это решение глава королевской семьи принял ещё до того, как борцы с прошлым потребовали от него отречься от De Gouden Koets.