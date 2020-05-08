Путин поздравил Бориса Джонсона с Победой

https://static.news.ru/photo/9b916a64-9113-11ea-8350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин направил послание премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с поздравлением по случаю 75-й годовщины Победы.

Об этом сообщает кремлёвская пресс-служба. В своём поздравлении Путин напомнил, что «великая Победа стала важнейшим событием XX века», а достигнута она была объединёнными усилиями СССР и союзников. Президент России назвал такой опыт сотрудничества бесценным и заметил, что он актуален и сегодня.

Путин выразил уверенность, что конструктивному диалогу Москвы и Лондона поспособствует «память о боевом братстве» и две страны продолжат взаимодействовать, отвечая на вызовы современности.

Как писал NEWS.ru, президент России также направил послание своему американскому коллеге Дональду Трампу, в котором отметил, что Россия и США находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам.