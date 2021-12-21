Путин оценил роль миротворцев РФ в урегулировании карабахского конфликта

Российские миротворцы на блокпосте в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Благодаря присутствию российских миротворцев в Карабахе были восстановлены социальные объекты, было проведено разминирование территорий ряда районов, а также улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ. Глава государства выразил благодарность российским военным за выдержку, стойкость и профессионализм.

Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры, — сказал Путин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Путиным заявил, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов. Он отметил, что возникали случаи столкновений на границе Азербайджана и Армении, однако эта территория не входит в зону ответственности миротворческих сил. При этом сложившаяся там ситуация требует пристального внимания и обсуждения, подчеркнул азербайджанский лидер.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.