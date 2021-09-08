Путин обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с главой Евросовета

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время беседы стороны обсудили конфликт на юго-востоке Украины, который продолжается с 2014 года после государственного переворота. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации Минских соглашений. Путин отметил, что власти Киева упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Российский лидер указал на проведение саммита «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав РФ был окончательно закрыт в марте 2014 года. В связи с этим Путин обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.

Кроме того, Путин и Мишель обсудили ситуацию в Афганистане и обстановку в Карабахе, а также условились о продолжении дальнейших контактов.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Киев пойдёт в наступление в Донбассе только в случае возникновения «экстремальных условий».