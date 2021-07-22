Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого оценили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях, — говорится в сообщении.
Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и Азербайджана в сферах торговли, энергетики и гуманитарных областях. Разговор состоялся по инициативе Еревана.
7 июля Путин и Пашинян встречались в Москве. В ходе переговоров армянский политик оценил ситуацию в Карабахе. Он подчеркнул, что после ввода российских миротворцев она является стабильной, а очаги нестабильности возникают время от времени. Пашинян выразил сожаление, что вопросы безопасности приходится обсуждать время от времени. Он добавил, что «сверку часов» можно произвести по обстановке и в регионе в целом.