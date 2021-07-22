Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

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Американские учёные провели исследование тибетского ледника Гулия. Его возраст составляет более 15 тысяч лет. Биологи обнаружили в структуре льда генетические следы 33 родов вирусов, 28 из которых ещё не были изучены наукой, сообщает научный журнал Microbiome.

Микробиолог Лонни Томпсон вместе с другими учеными исследовал цилиндрические куски льда. Они были взяты с двух разных участков: на высоте 6710 и 6200 метров над уровнем моря. Учёные объяснили появление...