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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

18:05, 22 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого оценили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях, — говорится в сообщении.

Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и Азербайджана в сферах торговли, энергетики и гуманитарных областях. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

7 июля Путин и Пашинян встречались в Москве. В ходе переговоров армянский политик оценил ситуацию в Карабахе. Он подчеркнул, что после ввода российских миротворцев она является стабильной, а очаги нестабильности возникают время от времени. Пашинян выразил сожаление, что вопросы безопасности приходится обсуждать время от времени. Он добавил, что «сверку часов» можно произвести по обстановке и в регионе в целом.

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