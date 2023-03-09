Новости ❘ Мир

Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям

Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Участники протестов в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Также протестующие требуют досрочных выборов.

Еще одним требованием является освобождение задержанных в ходе акций 7 и 8 марта.

Сообщается, что лидеры опоозиции вышли на трибуну и обратились к демонстрантам. Они заявили о необходимости смены правительства.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.

Ранее политолог Петре Мамрадзе предположил, что еще одним требованием протестующих станет освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Мамрадзе полагает, что правящая партия не смогла достаточно хорошо подготовить население к принятию спорного документа и выбрала для этого очень неподходящее время.