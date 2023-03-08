«Черный день демократии»: как Грузия восстала против закона об иноагентах 7 марта возле здания грузинского парламента вспыхнули массовые протесты

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Тбилиси, Грузия

Законопроект об иноагентах обернулся для властей Грузии протестами. Они начались еще 2 марта в парламенте, где документ должны были рассматривать на объединённом заседании комитетов парламента по обороне и внешней политике. Представителей общественных организаций и СМИ охрана не пропустила на заседание, а претензии парламентариев друг к другу из-за законопроекта быстро переросли в драку. 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект. Власти утверждают, что списали его с закона США, оппозиция говорит о «российском следе» документа.

Что случилось?

Люди начали собираться у здания парламента Грузии с раннего утра 7 марта. По их мнению, принятие документа помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС. К вечеру на улицах начались беспорядки, которые резко усилились после того, как стало известно: законопроект об иноагентах в первом чтении все-таки был принят.

Сразу же появились сообщения о многочисленных столкновениях полиции и протестующих. Для разгона участников митинга, как следует из видеокадров прямой трансляции, правоохранительным органам пришлось прибегнуть к водометам и слезоточивому газу. Были слышны предупредительные выстрелы. Из-за протестов на проспекте Руставели в центре столицы перекрыли движение автомобилей.

Следующим актом противостояние стали попытки некоторых протестующих закидать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью.

По данным МВД Грузии, в ходе столкновений у здания парламента в Тбилиси пострадали несколько сотрудников полиции, повреждены полицейская техника и снаряжение. В заявлении ведомства говорилось, что акция протеста против закона об иноагентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Митингующие не подчинялись указаниям сотрудников МВД, поэтому они «в рамках законных полномочий применили пропорциональную силу и специальные средства».

Около полуночи жители Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент и попытались ворваться во внутренний двор здания. Однако спецназу удалось оттеснить митингующих, акция завершилась массовыми задержаниями участников протестов, включая лидеров оппозиции.

Почему закон об иноагентах вызвал острую реакцию в Грузии?

Как сообщал NEWS.ru, в Грузии очень болезненно отнеслись к идее законодателей ввести в стране статус иностранного агента. Оппозиция обвинила власти в пророссийских настроениях. Её представители в парламенте даже назвали эту законодательную инициативу «русской».

Депутаты от движения «Сила народа», которое некоторые эксперты в Грузии называют дочерней общественной организацией правящей партии «Грузинская мечта», предложили на рассмотрение коллег два законопроекта: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». В первом идёт речь только о НПО и СМИ, второй уже предполагает статус иноагента как для юридических, так и физических лиц. Инициаторы обоих законопроектов утверждают, что они, напротив, чуть ли не списаны с американского закона об иноагетах, но в более мягкой форме.

По мнению лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, закон об иноагентах только приблизит Грузию к Евросоюзу. Он считает, что закон позволит выполнить такую рекомендацию ЕС, как преодоление поляризации в обществе, поскольку «те, кто поляризуют общество, финансируются из-за рубежа».

Его оппоненты считают иначе: они уверены, что отказ от поляризации на самом деле предполагает отказ от демократии. Правящая партия, следуя этой логике, попросту хочет закрыть рот оппозиции, поставив клеймо на наиболее её радикальных представителях.

Грузинский политолог Тенгиз Аблотия убежден, что власти не добьются такого эффекта.

В России иноагент — это на самом деле клеймо, имеющее смысл. В Грузии на этот статус никто не будет обращать внимания. У нас половина инфраструктуры создано и существует на западные гранты, треть населения живёт за счёт денег из-за рубежа. Зарегистрировано около 30 тыс. НПО. Иноагентами в показном варианте возмутятся те, кто сидит на бюджетных зарплатах и какая-то часть электората «Грузинской мечты». Но издержек для страны от закона может быть больше, поскольку западные союзники Грузии уже высказали недовольство этой идей. А если они и Грузии объявят санкции? «Мечта» сильно рискует из-за этого закона, — заявил NEWS.ru эксперт.

Политолог Аблотия в то же время не согласен и с оппозиционерами, утверждающими, что закон принимается «по приказу Кремля». У Москвы сейчас другие заботы, помимо грузинских законов, к тому же есть более «пророссийские постсоветские страны», чем Грузия, но подобных законов в них нет, а главное, российские власти никого не просили их принимать, говорит он.

Реакция на события в Грузии

На события в Тбилиси тут же отреагировали в США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не исключает возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах. Такие меры предусмотрены в США за нарушение прав человека, пояснил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в этот день находилась с США. Узнав о событиях в Тбилиси, она поддержала митингующих и выступила с обращением к нации, в котором пообещала наложить вето на закон об иноагентах.

Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию, — сказала Зурабишвили.

Посольство США назвало случившееся 7 марта в Тбилиси «чёрным днем для грузинской демократии», а сам закон — «вдохновлённым Кремлем» и несовместимым с евроинтеграцией страны. Кобахидзе же заявил, что «сегодня чёрный день только для радикальной оппозиции и связанных с ней сил».