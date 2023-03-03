Боевые парламенты: депутаты Грузии и Молдавии подрались из-за законов Законопроект об иноагентах в Грузии и принятие румынского языка в Молдавии помогли возродить почти утраченное искусство депутатской потасовки

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Парламенты двух постсоветских стран в один день отличились скандалами. Депутаты парламента Республики Молдова (РМ) устроили драку во время обсуждения законопроекта о переименования молдавского языка в румынский. Их грузинские коллеги пустились в рукопашную перед обсуждением законопроекта об иноагентах. Зачинщиками в обоих случаях посчитали оппозицию. Не обошлось во время инцидентов и без обвинений в «российском следе». Эксперты проанализировали для NEWS.ru причины произошедших депутатских противостояний в столь радикальной форме.

Парламентскую драку могла наблюдать вся Грузия

В грузинском парламенте 2 марта драка предшествовала обсуждению законопроектов об иноагентах. Началась она у дверей зала перед началом объединённого заседания комитетов по обороне и внешней политике. Охрана не пропустила на заседание представителей общественных организаций и СМИ, которые в ответ забаррикадировали вход в зал. Оставшиеся за дверями обратили внимание на выборочные действия охраны — в зале уже находились «проправительственные общественники и журналисты». Получилось, что на заседание не впустили их оппозиционно настроенных коллег.

Претензии парламентариев друг к другу быстро переросли в драку. Оппозиционеры успели продемонстрировать её широкой общественности с помощью прямого включения в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещённой в РФ). Полтора часа продолжалась перепалка, которая закончилась грубым выдворением из зала депутатов-мужчин от оппозиционных «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели», следом охрана выставила на улицу журналистов и общественников. Оппозиционным депутатам-женщинам позволили остаться на заседании, видимо, потому, что они не принимали участия в драке.

Фото: Социальные сети Драка в парламенте Грузии

У кого списали закон — у русских или американцев?

Эксперты не были удивлены столь эпатажному инциденту в парламенте — в Грузии очень болезненно отнеслись к идее законодателей ввести в стране статус иностранного агента. Оппозиция в очередной раз получила козырь, чтобы обвинить власти в пророссийских настроениях. Её представители в парламенте даже назвали эту законодательную инициативу «русской».

На самом деле депутаты от движения «Сила народа», которое некоторые эксперты в Грузии называют дочерней общественной организацией правящей партии «Грузинская мечта», предложили на рассмотрение коллег два законопроекта: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». В первом идёт речь только о НПО и СМИ, второй уже предполагает статус иноагента как для юридических, так и физических лиц. Инициаторы обоих законопроектов утверждают, что они, напротив, чуть ли не списаны с американского закона об иноагетах, но в более мягкой форме.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах только приблизит Грузию к Евросоюзу. По словам партийного вождя, он позволит выполнить такую рекомендацию ЕС, как преодоление поляризации в обществе, поскольку те, кто поляризуют общество, финансируются из-за рубежа.

Одной из основных причин поляризации является двусмысленность. С одной стороны, говорят, что должна произойти деполяризация, с другой стороны, кто-то финансирует поляризацию... Как только мы внесем ясность во все это, я думаю, что закон сразу будет иметь превентивный эффект: некоторые будут воздерживаться от финансирования поляризации, — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости Ираклий Кобахидзе

Его оппоненты считают иначе: отказ от поляризации на самом деле предполагает отказ от демократии. Правящая партия, следуя этой логике, попросту хочет закрыть рот оппозиции, поставив клеймо на наиболее её радикальных представителях. Но власти не добьются такого эффекта, убеждён грузинский политолог Тенгиз Аблотия.

В России иноагент — это на самом деле клеймо, имеющее смысл. В Грузии на этот статус никто не будет обращать внимания. У нас половина инфраструктуры создано и существует на западные гранты, треть населения живёт за счёт денег из-за рубежа. Зарегистрировано около 30 тыс. НПО. Иноагентами в показном варианте возмутятся те, кто сидит на бюджетных зарплатах и какая-то часть электората «Грузинской мечты». Но издержек для страны от закона может быть больше, поскольку западные союзники Грузии уже высказали недовольство этой идей. А если они и Грузии объявят санкции? «Мечта» сильно рискует из-за этого закона, — заявил NEWS.ru эксперт.

Политолог Аблотия в то же время не согласен и с оппозиционерами, утверждающими, что закон принимается «по приказу Кремля». У Москвы сейчас другие заботы, помимо грузинских законов, к тому же есть более «пророссийские постсоветские страны», чем Грузия, но подобных законов в них нет, а главное, российские власти никого не просили их принимать, говорит он.

Каждое заседание молдавского парламента — это битва

В четверг, 2 марта, парламент Молдавии в буквальном смысле с боем принял законопроект о переименовании молдавского языка в румынский. Потасовка началась во время обсуждения законодательной инициативы правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Она отменяет понятие «молдавский язык» применительно ко всем законодательным актам, в том числе и к конституции страны. Официально теперь молдаване говорят на «родном румынском языке».

Принятие законопроекта попытались сорвать депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), которых представители PAS называют «ставленниками Москвы». Они вышли на трибуну с плакатами: «Не издевайтесь над конституцией», «Молдова, молдаване, молдавский».

Депутаты от PAS предприняли попытку порвать эти плакаты. Подробности описал в своём Telegram-канале участник подтасовки, депутат-социалист Богдан Цырдя:

Виталие Жакот, депутат PAS, напал на Нестеровского. Унионистка Мария Панку ударила Алену Пилипецкую, потом жестко вырвала два раза у вашего скромного слуги плакат. Жакот набросился кулаками на депутата БКС Односталко. Одновременно нас держали трое соросят (людей, связанных с фондом Сороса — NEWS.ru)! Интересно и то, что соросята нападают стаей, по 3–4 на одного, выкрикивая с пеной у рта лозунги по методичке: воры, предатели! Чем дальше, тем труднее в этом парламенте. Каждое заседание — битва...

Фото: Социальные сети

Проправительственные депутаты посчитали виновными в инциденте оппозицию, заметив, что ничего бы этого не было, не заблокируй они трибуну.

Языковое наступление Бухареста

Депутатов БКС возмутило, что конституционный законопроект был принят простым большинством. Хотя речь идёт об изменении 13-й статьи конституции, в которой говорится, что государственным языком РМ является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики».

Представители правящей партии объяснили это тем, что положение о необходимости принимать законы «двумя третями голосов» действует лишь в случае внесения поправок в конституцию. В данном случае речь якобы шла о «техническом» решении по приведению основного закона страны в соответствии с решением Конституционного суда.

Экс-депутат парламента РМ, политолог Николай Паскару в беседе с NEWS.ru вспомнил, что в годы его парламентской работы однажды обсуждение чуть было не переросло в кулачный бой, но коллег вовремя разняли.

Как тогда, так и сейчас драку провоцировали депутаты PAS. Они очень часто не принимают мнения других людей. В данном случае пошли даже на нарушение закона, приняв конституционный закон простым большинством. PAS постепенно приближает нашу страну к объединению с Румынией. После переименования языка не исключено, что правящая партия переименует и страну. Бухаресту это очень выгодно, поскольку исчезновение с политической карты Молдавии решает и их внутренние проблемы. В Румынии проживают около 7 млн молдаван. Сто лет уже идёт процесс их румынизации, им внушили, что есть Бессарабия, а не Молдавия и она не должна иметь свою государственность, — сказал собеседник интернет-издания.

Николай Паскару при этом отметил, что история государственности молдаван гораздо богаче, чем у румын. Молдавское княжество известно с XIV века, а Румыния была образована в 1859 году. Попытки объединения уже были в прошлом, но все оказывались неудачными.

Фото: shutterstock Здание правительства Молдавии в Кишиневе

Молдаван румыны называют русскими, потому что они знают, какую роль Российская империя сыграла для Молдавии, — продолжает Николай Паскару. — Кишинёв построила именно Российская империя. Сейчас мы имеем право на свою идентичность, что не устраивает Бухарест.

Рукоприкладство для парламентов — явление нередкое. Далеко не каждому народному избраннику хватает умения побеждать оппонента в дискуссиях. Очевидно, что сказывается ещё и небывалое напряжение в странах, находящихся в орбите противостояния Запада и России. Но парламентские драки, да ещё попавшие в социальные сети радикализируют всё общество.