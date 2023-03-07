В США предупредили чиновников Грузии о санкциях из-за закона об иноагентах Госдеп: США не исключают санкций для Грузии из-за ситуации с законом об иноагентах

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestu/Global Look Press

Тбилиси, Грузия

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не исключает возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах. Такие меры предусмотрены в США за нарушение прав человека, пояснил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но у нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека, — подчеркнул Прайс.

Так он ответил на вопрос о возможных санкциях Вашингтона в связи с принятием в Грузии законопроекта об иноагентах.

При этом в самой Грузии против стараний парламента выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что поддерживает граждан, которые протестуют против скандального законопроекта. Протестующие в Тбилиси между тем закидали сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью. На некоторых правоохранителях загорелась форма, огонь уже потушили.

Ранее сообщалось, что в Грузии тысячи людей собрались у парламента в Тбилиси на акции протеста против законопроекта об иноагентах. После принятия документа в первом чтении начались беспорядки, для разгона митингующих полиция применила водометы и слезоточивый газ.