Беспорядки начались у парламента Грузии из-за законопроекта об иноагентах

Фото: Sputnik/РИА Новости

Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

В Грузии тысячи людей собрались у парламента в Тбилиси на акции протеста против законопроекта об иноагентах. После принятия документа в первом чтении начались беспорядки, для разгона митингующих полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает РИА Новости. Проект закона, предусматривающий создание реестра НПО, СМИ и субъектов, получающих финансирование из-за рубежа, 7 марта был принят в первом чтении. Оппозиция считает, что предлагаемые изменения законодательства помешают Грузии получить статус кандидата в ЕС.

Акция протеста проходит сразу в четырех местах на прилегающей к парламенту территории. Силовики подогнали к зданию машину с водометом, были слышны предупредительные выстрелы. Вытеснить протестующих попытались несколько десятков бойцов спецназа.

Митинг проходит с раннего утра. Вечером парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Из-за протестов на проспекте Руставели в центре столицы перекрыли движение автомобилей.

Помимо законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», принятого в первом чтении 7 марта, который касается только юридических лиц, в парламент внесен еще один законопроект «О регистрации иностранных агентов», являющийся аналогом американского. Оба документа инициировали депутаты от общественного движения «Сила народа». 2 марта во время рассмотрения документов в парламенте возникла драка между представителями правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и депутатами от оппозиции. Противники законопроекта утверждают, что его принятие помешает евроинтеграции, и что он является аналогом российского закона.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала запретить в стране политические партии, выступающие против евроинтеграции. Она напомнила, что курс на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны.