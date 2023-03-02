Президент Грузии призвала запретить партии, сопротивляющиеся евроинтеграции

Фото: Стрингер/РИА Новости

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) призвала запретить партии, сопротивляющиеся евроинтеграции. Необходимость вступления в Евросоюз и НАТО закреплена в конституции страны, напомнила она. Так политик отреагировала на слова депутата Михаила Кавелашвили о том, что ЕС не является самоцелью.

Деятельность всех политических партий, которые противоречат принципам конституции, пути, избранному нашей страной и ее населением, должны быть объявлены неконституционными и запрещены, — написала Зурабишвили.

Споры в парламенте вызваны внесенным законопроектом об иностранных агентах, дошло до потасовки. На заседании комитетов в итоге были поддержаны оба варианта: аналог американского FARA и российского закона.

В Тбилиси сегодня в связи с этим развернулись уличные акции протеста, как минимум четверых граждан задержали.

Ранее Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан» и «позаботиться о репутации страны».