В Тбилиси протестующие прорвали заграждения у входа в парламент Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали заграждения у парламента

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Тбилиси, которые вышли на протест против закона об иностранных агентах, в центре города прорвали железные заграждения у входа в парламент. Они пытаются ворваться во внутренний двор здания, кадры в прямом эфире транслируют телекомпания «Рустави 2».

Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших, — отмечается в сюжете.

Акция протеста началась в столице Грузии утром. Горожане выступают против законопроекта об иностранных агентах, однако вечером 7марта его приняли в первом чтении.

Ранее сообщалось, что против стараний парламента выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что поддерживает граждан, которые протестуют против скандального законопроекта. Протестующие в Тбилиси между тем закидали сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью. На некоторых правоохранителях загорелась форма, огонь быстро потушили.