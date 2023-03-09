Отзыв закона об иноагентах в Грузии объяснили попыткой «не сорвать резьбу» Политолог Калачев: отзыв закона об иноагентах в Грузии — это победа здравого смысла

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Решение грузинских властей отозвать принятие закона об иноагентах — это победа не только гражданского общества, но и здравого смысла вкупе с прагматизмом, заявил NEWS.ru политолог Эдуард Калачев. По его мнению, Тбилиси продемонстрировал большую гибкость в разрешении протестов. Он отметил, что действующие власти также могут рассчитывать на победу на скорых парламентских выборах, так как страна показывает неплохой экономический рост.

Грузинская партия власти продемонстрировала гораздо большую гибкость, чем когда-то демонстрировал Виктор Янукович на Украине. Чем все это закончилось — мы все хорошо знаем. Тем более что протест в Тбилиси не шел по нисходящей, а, наоборот, набирал темп. И в Грузии этот урок, очевидно, выучили. Ведь Грузия в последние несколько лет показывает темпы роста ВВП в районе 10%, и власти совершенно спокойно могут рассчитывать на победу в выборах благодаря социально-экономическим достижениям. Конечно, проще было бы выиграть выборы и закрутить гайки, но только если это не сорвет резьбу, — заявил Калачев.

7 марта парламент страны большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что и спровоцировало протесты в Тбилиси.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, говорится в совместном заявлении общественного движения «Сила народа». Кроме того, оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа.

Однако позже стало известно, что протесты в Тбилиси продолжаются, несмотря на отзыв законопроекта. Отмечалось, что активисты соберутся у здания парламента 9 марта в 19:00 по местному времени (18:00 мск).