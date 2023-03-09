Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии