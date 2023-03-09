Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, говорится в совместном заявлении общественного движения «Сила народа». Кроме того, оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа.

Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект, — говорится в заявлении.

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Беспорядки у парламента в Тбилиси

Фото: Sputnik/РИА Новости

Беспорядки у парламента в Тбилиси

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Также на этой неделе не состоятся пленарные заседания в парламенте Грузии.

7 марта парламент страны большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. В МИД Грузии заявили, что в ходе протестов были задержаны 133 человека, им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» угрожает евро-атлантическому будущему Грузии и был «вдохновлен Кремлем».