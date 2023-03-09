В Госдепе грузинский закон об иноагентах связали с Кремлем Госдеп: законопроект об иноагентах угрожает евроатлантическому будущему Грузии

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что принятый парламентом Грузии в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» угрожает евроатлантическому будущему страны. Он также добавил, что законопроект был «вдохновлен Кремлем». Трансляция выступления Прайса велась на YouTube-канале ведомства.

Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития. Стремление принять эти законы <...> ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии, — сказал представитель Госдепа.

По его словам, в Вашингтоне полагают, что принятие законопроектов навредит Грузии со стратегическими партнерами, потому США встревожены их подготовкой. Также Прайс от имени Госдепартамента призвал официальный Тбилиси уважать свободу собраний и мирного протеста, а все стороны конфликта попросил избегать эскалации насилия и уважать верховенство закона.

Ранее Нед Прайс заявил, что Белый дом не исключает возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах. Такие меры предусмотрены в США за нарушение прав человека.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель указал на то, что грузинская версия закона об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Он также отметил, что принятие закона является плохим развитием событий для Грузии и ее народа.