Боррель нашел противоречия между новым законом и стремлением Грузии в ЕС Боррель: закон об иноагентах в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС

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Жозеп Боррель

Грузинская версия закона об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он также отметил, что принятие закона является плохим развитием событий для Грузии и ее народа. Слова евродипломата приводит ТАСС.

Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа. Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз, — сказал Боррель.

При этом он призвал уважать право грузинских граждан на мирный протест.

В парламенте Грузии был принят в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он касается юридических лиц. Также в парламент был внесен законопроект «О регистрации иностранных агентов», являющийся аналогом американского. Оба документа инициировали депутаты от общественного движения «Сила народа». Противники законопроекта утверждают, что его принятие помешает евроинтеграции, и что он является аналогом российского закона.

7 марта тысячи людей собрались у парламента в Тбилиси на акции протеста против законопроекта об иноагентах. На мероприятиях начались беспорядки, для разгона митингующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оппозиция считает, что предлагаемые изменения законодательства помешают Грузии получить статус кандидата в ЕС.