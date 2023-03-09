«Нам нужна ясность»: протестующие в Тбилиси не приняли уступку власти В Тбилиси продолжатся протесты, несмотря на уступки властей

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Тбилиси продолжаются, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, передает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы». Отмечается, что активисты соберутся у здания парламента сегодня в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, «Грузинская мечта» не должна думать, что им будет легко, — сказал представитель партии Цотнэ Коберидзе.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, говорится в совместном заявлении общественного движения «Сила народа». Кроме того, оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа.

7 марта парламент страны большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. В МИД Грузии заявили, что в ходе протестов были задержаны 133 человека, им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.