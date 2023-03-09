«Освобождение Саакашвили»: названо новое требование протестующих в Грузии Политолог Мамрадзе: очередным требованием оппозиции в Грузии станет освобождение Саакашвили

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Участники акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

Следующим требованием грузинской оппозиции после отзыва закона об иноагентах станет освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Петре Мамрадзе. Он полагает, что правящая партия не смогла достаточно хорошо подготовить население к принятию спорного документа и выбрала для этого очень неподходящее время.

Американский вариант законопроекта был приведен только для сравнения. Потому что посыпались обвинения, что это российский законопроект. Но «мечтатели» (члены партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», — NEWS.ru) выбрали очень плохое время. И никак не позаботились о пиар-обеспечении, о работе с населением, с западными структурами. Грузинская молодежь документы не читает, и ей удалось внушить, что законопроект направлен против европейской интеграции. Молодежь вышла на улицы. И стала слушать оппозицию из Единого национального движения, партии Саакашвили. А на Западе сейчас началась кампания за освобождение Саакашвили, который якобы страдает в больнице. Так что хорошо, что законопроект отозвали, — считает Петре Мамрадзе.

По его мнению, отзыв законопроекта не приведет к немедленному прекращению протестов. Оппозиция постарается довести дело до освобождения Михаила Саакашвили.

Думаю, на очередном митинге ЕНД будет выдвигать требование освобождения Саакашвили. Но, скорее всего, народу придет уже гораздо меньше. Если «Грузинская мечта» опять не наделает ошибок, — заключил политолог.

В четверг протестующие в Тбилиси вновь начали стягиваться на проспект Руставели, где ранее прошли массовые акции протеста из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах. Хотя правящая партия отозвала законопроект из парламента, оппозиция решила продолжать митинги.