Признание Донбасса вызвало панику в Иерусалиме

Первые дни нового витка кризиса вокруг Украины озадачили Израиль. В Иерусалиме, где расположены головные офисы МИД и Совета национальной безопасности, прошли напряжённые консультации по поводу того, как реагировать на признание Россией независимости Донбасса. Чиновников испугало то, что излишне жёсткая критика в адрес Кремля может подорвать каналы деконфликтации в Сирии, в то время как мягкость или молчание немедленно создадут трения с Западом, частью которого считает себя Израиль.

О том, что Министерство иностранных дел и Совбез Израиля были в последние дни погружены в работу над текстом заявления по поводу статуса ЛНР и ДНР, сообщили местные СМИ. Согласно этим данным, официальные лица обдумывали, как отреагировать на решение российской стороны признать две республики и не подорвать с ней координацию в Сирии. Несмотря на то что соответствующая работа была делегирована двум ведомствам в Иерусалиме, текст перед обнародованием так или иначе должен одобрить премьер-министр Нафтали Беннет.

Мы не можем просто игнорировать то, что сделали россияне, — говорят чиновники на неофициальном уровне.

Согласно этим данным, обсуждаются главным образом масштабы реакции на признание Донбасса. Израилю, как говорят местные наблюдатели, придётся осудить действия России в основном из-за позиции международного сообщества, которое настроено категорично. Однако в его интересах остаться среди «хороших парней» в интерпретации Кремля.

Промедление со стороны еврейского государства уже вызвало недоумение в Киеве. Официальные лица Украины, которых цитирует Jerusalem Post, заявили, что их страна разочарована таким «молчанием», хотя ранее бывшая советская республика даже говорила о своей готовности признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда некоторые дипломатические объекты.

«Наша лояльность принадлежит США»

Ситуация вокруг Украины в последние дни посеяла нервозность и среди членов военного истеблишмента ближневосточной страны. Источники местных изданий в оборонном ведомстве говорят , что жёсткая версия санкционного комплекта, разработанного администрацией президента Джо Байдена, может нанести удар по интересам Израиля и обязать его пересмотреть уровень сотрудничества с российскими властями по Сирии. С начала военной кампании РФ в Арабской Республике между странами была налажена тесная координация, которая позволяла Армии обороны (ЦАХАЛ) беспрепятственно наносить удары по территории сопредельного государства, чтобы, как утверждается, нейтрализовать иранские парамилитарные формирования.

По опасениям израильских военных, если санкции примут характер международного консенсуса, стране от них будет трудно «увернуться».

Предполагаю, что санкции будут не только американские, а международные. Не через ООН, конечно, но международные. Видимо, в таком случае Израиль присоединится к тому лагерю, который ближе к нам, то есть к Западу. Наша лояльность в первую очередь принадлежит США, — заявил на днях министр по делам диаспоры Нахман Шай.

В ближайшие недели начальник отдела политической безопасности в Минобороны Израиля бригадный генерал Шалом Дрор будет вынужден в контакте американскими официальными лицами заниматься разъяснением того, насколько важен для ближневосточного игрока механизм, который помогает предотвратить его столкновение на сирийской арене с контингентом России.

timesofisrael.com

Тяжесть эвакуации

Израиль занимается непростой работой по размещению прибывших с Украины потенциальных репатриантов. Министерство алии и интеграции сообщило , что 75 просителей прибыли первым рейсом в эти выходные.

Наш сигнал евреям Украины очень ясен: Израиль всегда будет их домом. Наши двери открыты для них как в обычное время, так и в чрезвычайных ситуациях, — заявила глава ведомства, занимающегося приезжими, Пнина Тамано-Шата.

От представителей гостиничного бизнеса потребовали выделить места для расселения всех тех, кто может рассчитывать на гражданство.

По официальным данным на 2020 год, 200 тыс. человек, проживающих на Украине, имеют право мигрировать в Израиль в соответствии с Законом о возвращении.

Правда, в случае развития боевых действий в Донбассе еврейскому государству придётся обратиться к другим странам, чтобы вывезти всех, кто подлежит эвакуации. Согласно плану властей, забирать людей придётся сухопутными маршрутами через территорию Польши, Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В этой ситуации еврейскому государству может понадобиться помощь со стороны России. Соответствующая тема была поднята во время разговора между дипломатами двух стран. Израилю нужна как минимум гарантия того, что в экстренной ситуации ему удастся провести эвакуацию безопасно и эффективно.

В этих обстоятельствах делать Кремль объектом жёсткой критики крайне невыгодно. Однако, как говорят источники Jerusalem Post, в Киеве всё ещё выражают надежду, что еврейское государство найдёт время на выработку ясного ответа на действия Москвы.