Российский штурмовик из 102-го мотострелкового полка, известный под позывным Зорро, несколько дней находился в тылу ВСУ у села Попов Яр в ДНР, сообщил ТАСС. Там он координировал действия российской армии на этом участке фронта.

Товарищ мой — Зорро. Он был ранен в стрелковом бою и находился на перекрестке двух посадок в тылу противника. И находясь там он передавал информацию о перемещении противника, и даже техники, о пролете над ним гексокоптера, что помогало по ней работать, — рассказал штурмовик 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» Давид Куликов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко информировал, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. Он уточнил, что в настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны.

До этого военный эксперт рассказал, что ВСУ активизировали действия на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военные предприняли попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Двуречной, но понесли потери. ВСУ стремятся помешать российским бойцам занять Купянск, подытожил аналитик.