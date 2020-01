Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель, отмечает The Telegraph.

В международный аэропорт Ванкувера герцог прибыл вечером того же дня. Из самолёта Boeing 747 авиакомпании British Airways он вышел в сопровождении двух охранников, уточняет Daily Mail.