Принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду.
Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель, отмечает The Telegraph.
В международный аэропорт Ванкувера герцог прибыл вечером того же дня. Из самолёта Boeing 747 авиакомпании British Airways он вышел в сопровождении двух охранников, уточняет Daily Mail.
Как писал NEWS.ru, 18 января принц и его супруга лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.