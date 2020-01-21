https://static.news.ru/photo/d65e3a96-3b32-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду.

Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель, отмечает The Telegraph.

В международный аэропорт Ванкувера герцог прибыл вечером того же дня. Из самолёта Boeing 747 авиакомпании British Airways он вышел в сопровождении двух охранников, уточняет Daily Mail.

EXCLUSIVE: Harry arrives in Canada to start his new life with Meghan away from the Royals https://t.co/QMnHL9ojks pic.twitter.com/ozzH6RV1mA — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 21, 2020

Как писал NEWS.ru, 18 января принц и его супруга лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.