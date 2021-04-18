Словакия поддержала Чехию в связи с инцидентом во Врбетице

https://static.news.ru/photo/7a407596-a03d-11eb-8d3a-96000091f725_660.jpg Зузана Чапутова Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Словакия внимательно следит за ситуацией, связанной с событиями во Врбетице, и поддерживает предпринятые Чехией шаги. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями (в Чехии) с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям во Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги, — написала Чапутова в Twitter-аккаунте.

#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken. — Zuzana ÄaputovÃ¡ (@ZuzanaCaputova) April 18, 2021

Накануне премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В Праге считают, что лица, устроившие в 2014 году взрыв во Врбетице на территории Чехии, ставили перед собой задачу предотвратить поставку боеприпасов на Украину.

В Словакии недавно разразился политический кризис после решения премьера Игоря Матовича приобрести вакцину «Спутник V» у России. Политик договорился с российской стороной, что вызвало крайнее неудовольствие у президента страны Зузаны Чапутовой. Она заявила, что не будет призывать граждан к вакцинации и пропагандировать использование не зарегистрированных в ЕС препаратов, писал NEWS.ru.