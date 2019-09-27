https://static.news.ru/photo/17bb4a56-e1bf-11e9-9881-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила встречу глав грузинского и российского МИД, которая состоялась в Нью-Йорке после многолетнего перерыва.

В тексте выступления (на 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН) я сказала ясно, что для страны, у которой есть конфликт такого типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути — один, это войны, военный путь, от которого мы отказались; второй, это путь диалога и дипломатии, — заявила она.

По её словам, нельзя допустить, чтобы Грузия не попыталась бы использовать этот путь и стала замкнутой в себе.

Зурабишвили также отметила позитивную оценку встречи со стороны США, и Евросоюза, и генсека ООН, так как Грузия не должна оставаться «один на один» с Россией без поддержки международных партнёров.

Также грузинский лидер прокомментировала высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Тбилиси нужно перестать «озираться на русофобов» и начать «продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией». По её словам, подобных настроений в Грузии нет и никогда не было, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Для этого лишь нужно, чтобы Тбилиси занял конструктивную позицию в отношении Москвы.