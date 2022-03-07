Президент Чехии заявил о присвоении Зеленскому высшей госнаграды

Президент Чехии Милош Земан заявил о решении наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого льва. О решении президента присвоить украинскому коллеге высшую награду государства сообщило Чешское телевидение. Инициатива была сделана в ходе церемонии вручения государственных наград за 2021 и 2020 год.

Один из наших членов вышел с предложением наградить высшими чешскими почестями украинского президента Зеленского, и я решил это предложение удовлетворить, — объявил Земан.

Он объяснил, что принял решение исходя из того, что Зеленский проявил мужество и отвагу в кризисной ситуации и отказался от идеи об эвакуации, невзирая на предложение США.

Предложение о награждении поступило от одного из депутатов нижней палаты чешского парламента. Награду Зеленскому планируют вручить 28 октября, в день государственного праздника — образования Чехословакии (1918 год).

Накануне Земан объявил 7 марта днём солидарности с Украиной. В честь этого в Пражском Граде был поднят флаг республики.

Ранее президент страны Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала пришли к выводу, что граждане Чехии, направляющиеся на Украину для участие в боевых действиях, должны быть освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной местным законодательством за участие в зарубежных военных и полувоенных формированиях.