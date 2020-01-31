https://static.news.ru/photo/a2687f7a-43e9-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Nayra Halm via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер Бразилии Жаир Болсонару посетил госпиталь в столице страны. После консультаций с медиками он покинул медицинское учреждение, не став общаться с журналистами.

Причиной обращения политика к врачам стал дискомфорт в брюшной полости, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, специалисты решали, стоит ли заменить сетку, помещённую в организм бразильского президента после удаления грыжи.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года Жаир Болсонару перенёс операцию по удалению грыжи в частной клинике в Сан-Паулу. Грыжа стала последствием ножевого ранения, которое злоумышленник нанёс политику осенью 2018 года. После нападения Болсонару пришлось несколько раз ложиться на операционный стол.