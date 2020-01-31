Лидер Бразилии Жаир Болсонару посетил госпиталь в столице страны. После консультаций с медиками он покинул медицинское учреждение, не став общаться с журналистами.
Причиной обращения политика к врачам стал дискомфорт в брюшной полости,
Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года Жаир Болсонару перенёс операцию по удалению грыжи в частной клинике в Сан-Паулу. Грыжа стала последствием ножевого ранения, которое злоумышленник нанёс политику осенью 2018 года. После нападения Болсонару пришлось несколько раз ложиться на операционный стол.
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