Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от прививки против коронавирусной инфекции, сообщает Notianerica. Он объяснил своё решение наличием достаточного количества антител, чтобы противостоять COVID-19.

Как отмечает издание, ранее бразильский лидер заявлял, что «будет последним, кто привьётся от коронавируса». Это, по его мнению, может отрицательно сказаться на его иммунитете.

Отмечается, что Болсонару находится в группе риска из-за своего возраста. При этом он предлагал лечить коронавирус способами, неэффективность которых была доказана научными исследованиями.

Ранее сообщалось, что Болсонару вынужден был обедать на улице, так как не сделал прививку от коронавируса. В США он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сейчас в Нью-Йорке действует правило, запрещающее невакцинированным посещать заведения общепита. Несмотря на то что делегацию не пустили в помещение, установленные на улице столики отгородили от тротуара чёрными занавесями.