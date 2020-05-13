Мир

Пресс-секретарь мексиканского министра заразился коронавирусом

08:33, 13 мая 2020

Пресс-секретарь министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда Роберто Веласко Альварес заразился коронавирусной инфекцией. 

В посте в Twitter мужчина уточнил, что останется дома и будет координировать рабочие задачи дистанционно. 

Сообщаю, что сегодня сдал положительный тест на COVID-19, — написал Альварес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас» Мойсес Эскамилья Май умер в тюрьме от коронавируса. За решёткой в пенитенциарном учреждении штата Халиско Жирный Май находился с 2008 года.

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