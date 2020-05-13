Пресс-секретарь мексиканского министра заразился коронавирусом

Массовая акция протеста проходит у здания полиции черногорского Никшиче, где содержат задержанного за нарушение приказа о запрете собраний епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и нескольких священнослужителей.

По свидетельствам очевидцев, у здания полиции собралась толпа, многие скандируют: «Не отдадим владыку!». В настоящее время епископ даёт показания, он обвиняется в организации незаконного собрания людей во время действующих в...