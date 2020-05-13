Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Пресс-секретарь министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда Роберто Веласко Альварес заразился коронавирусной инфекцией.
В посте в Twitter мужчина уточнил, что останется дома и будет координировать рабочие задачи дистанционно.
Сообщаю, что сегодня сдал положительный тест на COVID-19, — написал Альварес.
Сообщаю, что сегодня сдал положительный тест на COVID-19, — написал Альварес.
Informo que hoy resultÃ© positivo por Covid-19. PermanecerÃ© en casa, coordinando a distancia las labores a mi cargo.— Roberto Velasco Ãlvarez (@r_velascoa) May 13, 2020
Informo que hoy resultÃ© positivo por Covid-19. PermanecerÃ© en casa, coordinando a distancia las labores a mi cargo.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас» Мойсес Эскамилья Май умер в тюрьме от коронавируса. За решёткой в пенитенциарном учреждении штата Халиско Жирный Май находился с 2008 года.
Добавьте наши новости в избранные источники
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Массовая акция протеста проходит у здания полиции черногорского Никшиче, где содержат задержанного за нарушение приказа о запрете собраний епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и нескольких священнослужителей.
По свидетельствам очевидцев, у здания полиции собралась толпа, многие скандируют: «Не отдадим владыку!». В настоящее время епископ даёт показания, он обвиняется в организации незаконного собрания людей во время действующих в...
Пресс-секретарь мексиканского министра заразился коронавирусом