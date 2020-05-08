Главарь мексиканского наркокартеля умер в тюрьме от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d004c19c-9361-11ea-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный как Жирный Май бандит (Мойсес Эскамилья Май) скончался в мексиканской тюрьме от коронавируса. Он был главарём наркокартеля «Лос-Сетас».

Май с 2008 года отбывал 37-летний срок лишения свободы в тюрьме штата Халиско за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек. 45-летнего заключённого госпитализировали неделю назад из-за респираторных проблем, он скончался 10 мая. Как пишет местная газета Financiero, за почти 11,5 года, которые Май провёл в тюрьме, он никогда прежде не испытывал проблем со здоровьем.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались. В Мексике выявлено более 35 тысяч инфицированных, умерло почти 3,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь наркобарона Коротышки Алехандрина Жизель Гусман передала нуждающимся в Гвадалахаре коробки с изображением отца, которые собирала сама: внутри для жителей были упакованы продукты питания и туалетная бумага. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал факт помощи преступных организаций гражданам страны, но отметил, что действия нарушителей закона не помогают населению.