https://static.news.ru/photo/f6a3cd4a-45a3-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Бойко Борисов Фото: Erin Scott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Четвёртый уровень опасности распространения коронавируса нового типа объявлен в Болгарии.

Премьер-министр страны Бойко Борисов и руководители профильных ведомств обсудили срочные меры по борьбе с 2019-nCoV в ходе экстренного совещания.

Пока не будет создана вакцина против вируса, необходимо обеспечить самые высокие меры контроля над распространением заболевания, — подчеркнул председатель болгарского правительства.

По его словам, особое внимание необходимо обратить на прибывающих в страну граждан Китая, которых нужно обязать проходить карантин.

Эти меры направлены не против Китая, но страх от распространения заболевания настолько высок, что мы должны ограничить передвижение его граждан, — подчеркнул Борисов.

Премьер также поручил, чтобы карантинным мерам подвергались экипажи судов, прибывающих в Болгарию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число больных коронавирусом нового типа в России не изменилось, их по-прежнему двое. По данным ведомства, состояние инфицированных граждан Китая оценивается как удовлетворительное — заболевание протекает в лёгкой форме.