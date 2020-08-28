Появилось видео перехвата бомбардировщика США российскими истребителями

https://static.news.ru/photo/30244478-ead6-11ea-a073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Интернете появилось видео перехвата американского бомбардировщика B-52 двумя российскими истребителями Су-27. Кадры сняты из кабины подлетевшего к границам РФ военного воздушного судна США.

На записи видно, как российские истребители летят сбоку от американского самолёта. В какой-то момент пилот одного из Су-27 «махнул» крылом американским военным, продемонстрировав боекомплект. Это традиционный жест в подобных ситуациях, который говорит пилотам иностранного борта о том, что перехватчик при необходимости готов действовать в соответствии с ситуацией.

Затем, как видно в ролике, российский истребитель пролетел над бомбардировщиком и скрылся из вида. Затем над B-52 пролетел второй российский истребитель.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

Однако накануне Национальный центр управления обороной России сообщил о перехвате 28 августа стратегического бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтики. Для этого в небо поднимались два истребителя Су-27.

Американское командование, в свою очередь, утверждает, что перехват произошёл над Чёрным морем. Пентагон назвал перехват непрофессиональным и небезопасным. Утверждалось, что российские самолёты неоднократно пересекали траекторию полёта бомбардировщика на расстоянии около 30 метров от носовой части на одной с ним высоте, при этом используя форсаж. Такие манёвры создавали турбулентность, что мешало B-52 менять курс.