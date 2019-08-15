https://static.news.ru/photo/eef1e31e-bf40-11e9-8462-fa163e074e61_660.jpg Уильям Тейлор Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что видит страну членом НАТО в будущем, но затруднился сказать, когда она сможет войти в состав альянса.

Он отметил, что договор НАТО даёт Киеву право претендовать на вступление в сообщество. Если Украина подаст заявку, союзники должны будут её рассмотреть.

Однако до вхождения страны в состав альянса необходимо проделать большой объём работы, добавил дипломат. Необходимо изменить армию Украины, отношение к ней общества, а также сделать её «совместимой» с армией союзников, пояснил Тейлор « Европейской правде ».

Он добавил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО и будет с радостью приветствовать её заявку о членстве. Пока Киев готовится к этому шагу, американская сторона готова помогать в реформировании и усилении украинской армии.

Ранее News.ru писал, что Тейлор назвал смелым шагом звонки президента Украины Владимира Зеленского президентам России и Франции по поводу очередной встречи в нормандском формате. По его словам, таким образом Киев продемонстрировал превосходство своей позиции.