Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что видит страну членом НАТО в будущем, но затруднился сказать, когда она сможет войти в состав альянса.
Он отметил, что договор НАТО даёт Киеву право претендовать на вступление в сообщество. Если Украина подаст заявку, союзники должны будут её рассмотреть.
Однако до вхождения страны в состав альянса необходимо проделать большой объём работы, добавил дипломат. Необходимо изменить армию Украины, отношение к ней общества, а также сделать её «совместимой» с армией союзников, пояснил Тейлор «
Он добавил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО и будет с радостью приветствовать её заявку о членстве. Пока Киев готовится к этому шагу, американская сторона готова помогать в реформировании и усилении украинской армии.
Ранее News.ru писал, что Тейлор назвал смелым шагом звонки президента Украины Владимира Зеленского президентам России и Франции по поводу очередной встречи в нормандском формате. По его словам, таким образом Киев продемонстрировал превосходство своей позиции.