«Поступают не по-европейски»: Сладков об эмбарго на ввоз украинского зерна Сладков: Украина пытается втюхать зерно Европе при поддержке США

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словакия, Польша и Румыния продлили эмбарго на ввоз зерна с Украины, удовлетворив тем самым собственные интересы, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Тем самым он высмеял понятие «европейское братство» и отметил, что страны Евросоюза способны поступать по-своему, когда им это нужно. При этом военкор утверждает, что украинское зерно принадлежит США и те будут настаивать на его реализации.

Словакия, Польша и Венгрия поступают не по-европейски (когда им надо). Эти страны ввели эмбарго на поставки украинского зерна, следуя интересам своих стран. Что же это за «европейское братство», в которое так рвется Украина? Да, там так. И это правильно. Европе втюхивают зерно с Украины, которое принадлежит американским корпорациям. Европа не хочет, ей не нужно, но американцы настаивают, — написал Сладков.

Военкор уверен, что если бы Соединенные Штаты предложили странам Балтии, Венгрии, Словакии или Польше напасть на Россию или ввести войска на Украину, те бы отказались. Он считает, что подобные действия невыгодны Европе и она способна ослушаться США. При этом Сладков заявил, что сама Украина на протяжении долгих лет делает все, что попросят в Вашингтоне.

Разрушить все выгодные связи с Россией? Пожалуйста! Разрушить собственную политическую систему? Конечно! Уничтожить экономику? Есть! Отправить людей на убой сотнями тысяч? Отправляем! И хороним. Это по-европейски? Да уж, конечно, нет. Это по-украински, — подытожил военкор.

Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Будапешт ввел эмбарго на импорт 24 украинских товаров, сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Кроме зерновой продукции, в список вошли говядина, свинина, баранина, мясо коз, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября.