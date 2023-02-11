Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины DR: пострадавшие от землетрясения в Турции лишились датского госпиталя из-за Украины

Фото: Ibrahim Senol/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 балла произошли на обширной территории на юго-востоке Турции

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не получили передвижной госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку ранее их передали Украине, на это указал представитель датского Агентства по чрезвычайным ситуациям Брайан Тесте Кристенсен, передает DR. По его словам, Анкара после случившейся трагедии запрашивала такую помощь.

Мы [Дания] подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила, — сказал Кристенсен.

В публикации говорится, что передвижной госпиталь и теплые палатки могли бы существенно помочь пострадавшим в Турции и Сирии. На это указывает то, что спасатели продолжают работы по извлечению выживших из-под завалов, и то, что по обеим странам ударили морозы и холода.

Копенгаген отправит более легкие палатки. Планируется, что в них разместят координирующих помощь гуманитарных работников.

По состоянию на утро 11 февраля число погибших в результате мощных землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек, еще свыше 80 тысяч человек пострадали. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш зафиксировали 6 февраля. Это привело к масштабным разрушениям и в ряде других турецких провинций, в числе которых Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции. На кадрах можно увидеть повреждения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатая, обрушившиеся дома в городе Антакья и разрушенные стихией зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.