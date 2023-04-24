Посольство Китая удалило интервью посла о бывших странах СССР Bloomberg: интервью посла КНР во Франции о статусе бывших республик СССР удалили из WeChat

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Китая во Франции Лу Шае

Со страницы дипмиссии КНР в соцсети WeChat удалили стенограмму интервью китайского посла во Франции Лу Шае, в котором он усомнился в суверенитете бывших республик СССР, пишет Bloomberg. Текст был опубликован утром 24 апреля. Впоследствии на странице посольства появилась пометка о том, что интервью удалено автором. При этом на официальном сайте посольства КНР в Париже интервью не было опубликовано.

Лу Шае сказал, что некоторые страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом. Комментарии разозлили прибалтийские страны — Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов, чтобы они объяснили слова Лу Шае, — говорится в публикации.

Слова дипломата могут противоречить официальной позиции Китая, который признал балтийские государства и другие новые независимые страны вскоре после распада СССР в 1991 году, отмечает Bloomberg. Причина удаления интервью Лу Шае пока не называется, передает агентство.

В МИД КНР ранее заявили, что Пекин с уважением относится ко всем бывшим советским странам.