Посол РФ удивился игнорированию вакцины «Спутник V» Союзом врачей Турции

https://static.news.ru/photo/39819450-58a7-11eb-8b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в докладе организации «Вакцины — общая ценность для всего живого». Об этом сказано в Twitter-аккаунте российского диппредставительства.

В письме, в частности, сказано, что посол был «несколько удивлён» этим фактом. Он отметил, что ему «не вполне понятно», на основании каких рейтингов была сделана подборка.

Как и у указанных в материале препаратов, эффективность «Спутник V» выше 90%, российская вакцина также обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, — отметил в своём письме Ерхов.

Он перечислил и другие плюсы отечественного препарата, среди которых, в частности, возможность хранить её в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов.

Он подчеркнул, что вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, безопасность и эффективность которой доказана в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

Ерхов напомнил, что по состоянию на 13 января более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». Вакцина одобрена не только в России, но и в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Палестине и Сербии, инициирован процесс регистрации вакцины в Евросоюзе. Кроме того, в январе ожидается сертификация ещё в девяти странах, а массовое производство запущено уже не только на территории России, но и в ряде других стран, что говорит об их доверии к этому препарату.

Российский посол также выразил надежду, что Союз врачей Турции сможет должным образом оценить усилия Россия в разработке вакцин от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии не удовлетворил запрос о регистрации российской вакцины от коронавируса. РФПИ и компания Uniao Quimica хотели получить разрешение на экстренное применение «Спутника V». Однако в Anvisa отметили, что запрос возвращён, так как не соответствует минимальным критериям.