Посол РФ: США требуют от Бразилии ввести санкции против России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол России в Бразилиа Алексей Лабецкий заявил, что США оказывают давление на Бразилию, требуя ввести антироссийские санкции. Запад и в первую очередь США пытаются убедить бразильцев в необходимости этих санкций, сообщает РИА Новости.

Безусловно. Мы это прекрасно видим, — ответил дипломат на вопрос о давлении на латиноамериканскую страну со стороны США.

Однако, заметил Лабецкий, пока никакого эффекта они не добились. Изначально президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента России Владимира Путина или предлагающую санкции. А уже в июле бразильский лидер отметил, что антироссийские санкции не сработали.

Советник экс-президента и кандидата на пост главы государству Лулы да Силва Селсу Аморим заявил, что тот также не поддержит санкции против России, если снова возглавит страну.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники начали на этой неделе охоту за голосами членов Генассамблеи (ГА) ООН, чтобы заручиться поддержкой в пользу антироссийской резолюции, которая должна быть вынесена на голосование на следующей неделе. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.