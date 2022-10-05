С ООН по нитке: Запад вербует голоса за антироссийскую резолюцию поштучно США и РФ в спешке ищут союзников накануне голосования по резолюции в ООН, осуждающей действия Москвы

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Соединенные Штаты и их союзники начали на этой неделе охоту за голосами членов Генассамблеи (ГА) ООН, чтобы заручиться поддержкой в пользу антироссийской резолюции, которая должна быть вынесена на голосование на следующей неделе. В ход идут и пряник, и кнут, и, как узнал NEWS.ru, американские дипломаты заспамили своих иностранных коллег по Объединенным Нациям, добиваясь от них обещания присоединиться к сторонникам резолюции, осуждающей действия Москвы.

Проект резолюции, осуждающей Россию за присоединение четырех украинских регионов и на принятии которой настаивают США и страны Евросоюза, вызывает неоднозначное отношение среди остальных членов ООН. В отличие от резолюций Совета Безопасности, где РФ и другие четыре постоянных члена имеют право вето, на Генассамблее вето не предусмотрено. Поэтому для инициаторов резолюции так важно собрать как можно больше голосов в ее поддержку среди колеблющихся членом мирового сообщества.

Постоянные представители этой группы стран — членов ООН жалуются, что американские и европейские дипломаты начиная с понедельника, когда стартовала подготовка к чрезвычайной сессии ГА, занимаются тем, что в иных обстоятельствах квалифицировалось бы как «геополитический харассмент» — психологическое преследование и моральное насилие.

Дипломаты говорят, что американские коллеги засыпают их спамом через электронную почту, мессенджеры, непрерывно звонят на личные мобильные телефоны и даже ловят в коридорах ооновского многоэтажного «кирпича» в Нью-Йорке, «обрабатывая» кого в льстивом, а кого в угрожающем тоне.

Фото: un_photo/flickr.com

Звонки и сообщения колеблющимся дипломатам поступают не только от сотрудников американского представительства при ООН и конгрессменов, но и напрямую от госсекретаря США Энтони Блинкена — это нечастое явление, когда глава американской дипломатии занимается «политическим маркетингом» лично.

Резолюция непрерывного цикла

Проект резолюции, которую готовятся вынести на ГА ООН, содержит требование к Москве вывести войска с территории Украины, а также объявляет проведенные в четырех регионах Украины референдумы о вступлении в состав РФ «не имеющими юридической силы с точки зрения международного права». В проекте документа говорится, что международное сообщество продолжает считать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую области, а также Крым регионами Украины.

Страны Евросоюза не отстают от своих американских союзников: их представители разослали приглашения 188 послам при ООН на специальные слушания, где будет обсуждаться проект резолюции. На это заседание не приглашены только Белоруссия, Эритрея, Северная Корея, Сирия и, естественно, сама Россия, поскольку организаторы мероприятия понимают, что убеждать их проголосовать за антироссийскую резолюцию — впустую тратить время.

При этом российское представительство при ООН отнюдь не взирает на происходящую в кулуарах организации суету с олимпийским спокойствием. Оно само развернуло бурную деятельность по нейтрализации усилий западных «партнеров».

В частности, посол РФ при ООН Василий Небензя в среду разослал тем же самым неопределившимся коллегам собственное письмо, в котором предстоящее 10 октября голосование называется «клоунадой», а процесс подготовки к нему «политизированным и провокационным развитием событий».

Как ожидается, США и их союзники попытаются отыграться за неудачу при голосовании по антироссийской резолюции в Совете Безопасности ООН. Как обычно, они оказывают давление на членов ООН с целью вынудить их поддержать свою инициативу. Такие действия лишь углубляют раскол в мировом сообществе, — говорится в этом письме в адрес всех членов ГА ООН.

Не имея возможности предотвратить голосование по резолюции, которая с большой долей вероятности будет принята, представительство РФ при ООН предлагает хотя бы провести голосование в анонимном режиме, чтобы стало понятным реальное настроение среди членов Организации. Небензя подчеркивает, что многие страны голосуют за антироссийские резолюции не из-за русофобии, а из страха настроить против себя «сильных мира сего».

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Для того чтобы резолюция считалась принятой успешно, за нее должно проголосовать не менее 141 участника Генассамблеи (потому что именно столько голосов набрала первая резолюция в отношении СВО на Украине, принятая на текущей чрезвычайной сессии в марте 2022 года). Поскольку сама по себе очередная резолюция не добавляет практически никакой новой фактуры, для ее инициаторов важна именно тенденция: растет или сокращается количество стран, поддерживающих антироссийский фронт в ООН.

Из любви к искусству

Такая задача определяет и процесс массового «лоббирования» в ООН: западные страны в оставшиеся до 10 октября дни прилагают все усилия, чтобы те послы, которые раньше воздерживались от голосования либо просто не регистрировались для участия в нем, на этот раз проголосовали «за».

Критически важными для успеха резолюции будут позиции Индии и ЮАР. Эти страны, входящие вместе с Россией в организацию БРИКС, традиционно ведут в ООН независимую линию. Именно поэтому перед западными дипломатами стоит труднодостижимая задача убедить Нью-Дели и Преторию отказаться от нейтралитета: ведь это не только разрушит БРИКС изнутри, но послужит примером для множества малых стран, которые в своей внешней политике ориентируются на поведение «старших братьев».

Поэтому американские и европейские представители взяли на этой неделе на вооружение «партизанскую» тактику. Они регистрируются в качестве участников на все подряд мероприятия, в которых принимают участие индийцы, южноафриканцы и другие «целевые» страны, и вместо выступлений по теме конкретной конференции начинают обрабатывать участников в антироссийском духе. Посол США при ООН Линда Томас-Гринфильд описала данный процесс как «имеющий отношение скорее к искусству, чем к науке».

Ради того, чтобы сочувствующие России либо безразличные к Украине страны проголосовали «за», авторы документа даже готовы сделать его текст менее адресным. Например, говорят осведомленные лица, из резолюции будут убраны фразы, осуждающие непосредственно РФ; вместо них в документе будет говориться о необходимости строго соблюдать границы и территориальную целостность государств. В этом случае, полагают авторы проекта, у многих стран исчезнут опасения обидеть Москву, поскольку резолюция приобретет абстрактно-безадресное звучание. За такую «абстрактную» резолюцию, подсчитывают аналитики, может проголосовать более двух третей состава ГА ООН (всего в ней 193 члена).

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

В свою очередь для РФ победой будет, если к 10 октября США и их союзники не соберут хотя бы 142 гарантированных голоса. В этом случае, как показывает практика ООН, авторы резолюции ее, скорее всего, отзовут как не имеющую шансов на прохождение. Важно понимать, что если какая-либо страна проголосовала за антироссийскую резолюцию в прошлом, это никак не гарантирует, что она поддержит следующую такую резолюцию. Например, Бразилия и Габон поддержали самую первую резолюцию, осуждающую Россию, в марте 2022 года, но затем воздерживались при голосовании по всем дальнейшим аналогичным резолюциям.

Происходящая вокруг нынешней резолюции борьба за голоса носит почти стопроцентно характер спортивного соревнования, потому что никакой обязательной силы она, как и все постановления Генассамблеи, не имеет, сказал NEWS.ru эксперт по делам ООН Александр Орлов.

Голосование на Генассамблее ООН для многих стран является единственной возможностью показать, что они хоть что-то значат в мировой политике, потому что там учитывается любой голос, будь то США или Маршалловы Острова. Малые страны, которые рассматривают Совбез ООН как орган недемократический, поэтому «отыгрываются» на генассамблеях, и их самолюбию льстит, что постоянные члены Совбеза, США и Россия, деятельно обхаживают их перед такими голосованиями, перетягивают канат друг у друга. В свою очередь для сверхдержав важно понимать размеры их «фан-клубов»: никакой практической пользы от этого нет, но это служит важным психологическим барометром, своего рода моральным эталоном. Согласитесь, ощущать себя белой вороной намного неприятнее, чем когда тебя поддерживает большинство стран мира. В 1960–1970-х годах такой белой вороной постоянно оказывались США и еще Израиль, поэтому американцы сегодня понимают, насколько важно, чтобы как можно больше стран выразили России своё «фу». Александр Орлов ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ

Заседание чрезвычайной сессии ГА ООН запланировано на вечер 10 октября по времени Восточного побережья США ( рано утром 11 октября по московскому времени). Она созывается по запросу Украины и Албании (последняя в этом году традиционно выступает соавтором почти всех антироссийских резолюций, кто бы их ни выносил). Это будет уже 11-я по счету резолюция начиная с апреля 2022 года, в которой осуждаются действия РФ на Украине.