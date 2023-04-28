Посла РФ вызвали в МИД Испании из-за публикации в соцсетях

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Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко был вызван в МИД Испании из-за публикации российского диппредставительства в Twitter, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, с послом встретилась госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено и потребовала удалить пост.

Она попросила у Клименко объяснить размещение на странице посольства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине.

Ранее в МИД вызвали старшего дипломата американской дипмиссии. Ему сделан демарш с вручением ноты протеста. Причиной стала невыдача виз российским журналистам, включенным в официальную делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.

Кроме того, МИД отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского журналиста Эвана Гершковича.

До этого МИД России сообщил, что Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Норвегии. Это стало ответом на решение Осло о высылке 15 российских дипломатов в середине апреля.