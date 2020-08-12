Помпео назвал сотрудничество Чехии с РФ угрозой её независимости

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе своего визита в Прагу и переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем заявил, что участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может угрожать её независимости.
Речь, в частности, шла о тендере на строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы». В нём участвует американская компания Westinghouse, а от РФ заявку подал «Росатом».
Некоторые страны, в частности, Россия, могли бы использовать стратегическую инфраструктуру для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать её независимость. Мы предлагаем вашей республике наши технологии и наше сотрудничество — и в развитии атома, и в газе, и в мобильных сетях, — цитирует госсекретаря США РИА Новости.
Ранее NEWS.ru, писал, что Помпео начал турне по странам Восточной и Центральной Европы. Цель его визитов — противостояние российскому и китайскому влиянию в регионе. Помпео намеревается убедить европейских партнёров отказаться от российского газа и китайских сетей 5G.