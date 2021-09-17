Пользуются спросом: подпольные гинекологи в США искалечили сотни девочек

В суде штата Мичиган в четверг начались слушания по делу о нанесении тяжёлых телесных повреждений четырёхлетней девочке «врачом» по имени Нагарвала и тремя её ассистентами. Также пострадавшими по делу проходят ещё восемь девочек из трёх штатов — их интересы представляет государственный прокурор. Чтобы провести эти операции, детям давали сильнодействующие снотворные.

По данным Минюста США, речь идёт о почти сотне случаев, когда врачи проводили обрезание у малолетних девочек. По словам представителя Минюста, такие услуги пользуются большим спросом у родителей девочек. Раз есть спрос, будет и предложение.

Это не были какие-то разовые случаи. Семьи порой совершали дальние поездки, чтобы попасть к таким врачам, — сообщила представитель Минюста.

Все процедуры Нагарвала проводила на своём рабочем месте в частной клинике, но во внерабочее время.

Прокуратура установила, что подсудимая занимается такой практикой ещё с 2017 года. В 2018 году в США был принят федеральный закон, запретивший женское обрезание (FGM). Тем не менее Нагарвала продолжала делать такие операции вплоть до апреля 2019 года, когда из-за вызванного пандемией локдауна клиника закрылась. Владельцы клиники, а также мать одной из девочек проходят по делу как соучастники.

Помимо собственно незаконной медицинской практики подсудимых обвиняют в даче ложных показаний и оказании давления на свидетелей.

Адвокаты подсудимых доказывают, что их подзащитные не ставили цель навредить ребёнку, когда проводили подобную операцию. По мнению защитников, врачи делали это по просьбе родителей, являющихся членами религиозной общины «Давуди Бора», практикующей женское обрезание как обряд инициации.

Также юристы напоминают, что в ноябре 2018 года суд в Детройте по формальным основаниям объявил закон о запрете женского обрезания противоречащим Конституции США. Тогда же судья Бернард Фридман на этом основании снял обвинения, выдвинутые в отношении матерей пострадавших девочек.

Сколь ни отвратительна такая практика сама по себе, конгресс не имел права принимать федеральный закон, поскольку вопросы женского обрезания лежат в рамках полномочий штатов и считаются преступлениями местного уровня, — сказано в 28-страничной мотивационной части решения суда в Детройте.

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На этом основании они просят суд их подзащитных оправдать.

Однако их позиция выглядит довольно слабой, так как в 2020 году конгресс принял ещё более жёсткий закон — STOP FGM — о запрете женского обрезания, в котором такая практика названа «разновидностью насилия над детьми и гендерной дискриминацией». Закон предусматривает до 10 лет тюрьмы за проведение подобных операций.

Соединённые Штаты печально знамениты тем, что юридическая чехарда там приводит к легализации совершенно диких практик, сказал NEWS.ru американист Виктор Мизин.

То же женское обрезание признано неприемлемым даже в африканских странах, где такая традиция имеет многовековые корни. А вот в «передовых» США ряд штатов отказываются признать это варварством, и правовая система там так устроена, что перетягивание каната между федеральными и местными законодателями может тянуться десятилетиями. Виктор Мизин замдиректора Института международных исследований МГИМО замдиректора Института международных исследований МГИМО

В качестве других примеров, когда на уровне штатов отменялись более прогрессивные и гуманные нормы, Мизин приводит недавнее решение штата Техас по запрету абортов или отмену в Калифорнии федерального закона об обязательном ношении масок на период пандемии.

Такое постоянное «бодание» вашингтонских законодателей и их коллег на уровне штатов приводит к тому, что время от времени те или иные горячие головы призывают к выходу штата из состава США. Одни штаты, как Техас, недовольны слишком «либеральным» конгрессом, другие, как Калифорния, напротив, считают вашингтонских политиков слишком консервативными, — говорит американист.

Женское обрезание признано незаконным более чем в 30 странах; при этом в США федеральный закон о запрете такой практики ждал своего часа с 1996 года, когда был впервые внесён в палату представителей. До его принятия правоохранители были вынуждены привлекать подпольных хирургов к суду по другим составам, напрямую к FGM не относящимся, — к примеру, по обману властей, участию в сговоре и т. д. На уровне штатов такая практика запрещена в 40 из них, причём в ряде случаев наказание превышает федеральный максимум.

Поскольку в штате Мичиган юридические нормы позволяют законам иметь обратную силу, подсудимым может грозить до 15 лет тюрьмы, поскольку, по заявлению прокурора, они отлично знали, что совершают преступления.