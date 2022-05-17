Полянский: боевики «Азова» сдались в плен без каких-либо условий

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Боевики нацбатальона «Азов», попавшие в блокаду на территории завода «Азовсталь», сдались в плен без условий, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Высказывание дипломата стало ответом на статью американских журналистов The New York Times, в которой утверждается, что ВСУ «завершили боевую миссию в Мариуполе». Таким образом обозреватели газеты завуалировали простую сдачу в плен, считает Полянский.

Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты «Азова» сдались без условий, — заявил дипломат.

Ранее в Reuters сообщили, что по меньшей мере семь автобусов с пленными украинскими бойцами покинули «Азовсталь». В агентстве отметили, что не все пленные военные выглядели ранеными.

До этого представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.