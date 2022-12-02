Политолог: США не собирались принимать Финляндию и Швецию в НАТО Политолог Стариков: США не собирались принимать Финляндию и Швецию в НАТО

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США на самом деле не собирались принимать Финляндию и Швецию в НАТО, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на политолога Николая Старикова. По его словам, Вашингтон хотел нарушить туристические потоки этих стран с Россией и нанести ущерб их «добрососедским отношениям», при этом не дав им никаких гарантий насчет вступления в Альянс. Эксперт считает, что шведов и финнов «разыгрывают втемную», а Штаты на самом деле сговорились с Турцией, чтобы она препятствовала вступлению этих стран в НАТО.

Хотели подвесить вопрос, создать ситуацию неопределенности, разрушить добрососедские отношения Финляндии, в первую очередь, и Швеции с Россией. Прекратить туристический поток. Использовать Финляндию как часть стены против России. Но с другой стороны — никаких гарантий в отношении Финляндии и Швеции не давать, — уверен Стариков.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Швеция и Финляндия до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе. При этом Турция тогда не подписала документ из-за разногласий с этими странами.

Позднее турецкие чиновники сообщили об условии ратифицирования Анкарой протокола о приеме Финляндии и Швеции в НАТО. Первое требование турков к новым членам НАТО будет состоять в признании озабоченности Анкары по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке. Это требование страна считает обоснованным, так как ряд стран не только поддерживает, но и вооружает сирийское YPG-сирийское ответвление Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической. Поэтому Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только РПК, но и её филиалы перед вступлением в НАТО.