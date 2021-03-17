Политолог: с помощью Запада Украина заставит РФ «захлебнуться»

https://static.news.ru/photo/29bef5d4-87c4-11eb-ab8c-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинский политолог Алексей Кочетков считает, что Великобритании и Соединённым Штатам выгодно поддерживать Украину для сдерживания «военной мощи» России. При помощи Запада Украина сможет создать современную армию, представляющей серьёзную угрозу для РФ.

Если Украина с помощью США и Британии наконец построит современную армию, она продержится против РФ не две недели или два дня, а ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла, — написал Кочетков в своей колонке на украинском сайте «Главред».

По мнению аналитика, со стороны Великобритании украинцам может поступить помощь в виде «инструкторов, оружия и денег». Кочетков полагает, что Британия также готова предоставить возможность производить на территории Украины военную технику и обучать военнослужащих «взаимодействию с современным войском».

Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понёс Советский Союз во время вторжения в Афганистан, — подчеркнул политолог.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, который представил премьер-министр Борис Джонсон. С 1990-х годов власти Британии последовательно сокращали общее число боезарядов. В 2010 году их количество составляло 225 единиц, к середине 2020-х годов этот показатель планировали довести до 180. Джонсон может поднять «потолок» до 260 боезарядов. Россия в обзоре называется «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом». РФ в настоящий момент имеет около 4300 боеголовок, США — около 3800, Китай — около 320.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Лондона имперскими. Она добавила, что амбиции у страны имеются, однако для их реализации нет никаких оснований. Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что базис у Британии «прогнивший и гнилой». По её словам, Лондон «пытается сделать хорошую мину при плохой игре», пытаясь вернуть статус могущественной страны.